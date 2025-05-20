Город выставил на торги помещение для бизнеса в районе Ростокино
Предприниматели могут приобрести нежилое помещение свободного назначения площадью 290,1 квадратного метра в районе Ростокино (СВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, район отличается хорошей транспортной доступностью, развитой инфраструктурой, а также большой концентрацией достопримечательностей, зеленых и парковых зон. Поблизости расположены станции метро «Ботанический сад» и «ВДНХ».
«Победитель аукциона сможет организовать здесь практически любой бизнес, например, магазин товаров для дома, студию йоги или центр дошкольной подготовки. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая, а торги пройдут 4 июня», — рассказал Кирилл Пуртов.
Помещение расположено на цокольном этаже жилого дома на проспекте Мира, подключено к основным инженерным коммуникациям и имеет отдельный вход. Для участия в торгах необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг».
Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru