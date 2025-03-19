Город выставил на торги два коммерческих помещения в районе Арбат
Два коммерческих помещения свободного назначения площадью 233,3 и 358,8 квадратного метра выставлены на городские торги. Они расположены в признанных объектами культурного наследия зданиях в районе Арбат (ЦАО), заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.
По его словам, объекты находятся во 2-м Смоленском переулке и на улице Арбат. Арбат — одно из главных туристических мест Москвы, и бизнес, открытый в расположенных здесь помещениях, как правило, отличается высокой рентабельностью.
Одно из помещений находится в подвале дома церкви Николая Чудотворца Явленного 1912 года постройки, второе — на четвертом этаже доходного дома Орловых 1906 года постройки. Связанную с охраной, сохранением и использованием объектов деятельность необходимо согласовать со столичным Департаментом культурного наследия.
Заявки на участие в аукционах можно подать до 3 апреля, торги пройдут 15 апреля. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Вся информация о лотах размещена на столичном Инвестиционном портале. Развитие электронных сервисов отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление», а также нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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