Город сдаст в аренду малому бизнесу и самозанятым три земельных участка
Во втором квартале 2021 года в Москве субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане смогут арендовать у города три земельных участка общей площадью 0,41 гектара для коммерческого использования на специализированных торгах для, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам заммэра, на этих участках можно будет построить 3,1 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.
«Они расположены в Южном, Западном и Юго-Восточном административных округах. На этих участках появятся спортивный комплекс, автозаправка и объект торговли. За 2,5 года арендаторам предстоит возвести объекты, а после оформления на них имущественных прав у арендаторов появится возможность выкупить арендованные земельные участки», – рассказал заммэра.
Как напомнил Ефимов, в прошлом году на такого рода торгах у города было арендовано семь участков. Еще столько же участков Москва сдала в аренду уже в этом году, добавил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Сейчас завершается прием заявок на еще один объект в аренду для субъектов МСП на юге столицы: участок площадью 0,10 гектара под возведение спорткомплекса сдается с начальной ценой 680,3 тысячи рублей в год», – рассказал Иван Щербаков.
«Фиксированной начальной цены годовой арендной платы, как в случае с помещениями для МСП, на земельных торгах нет. Она исчисляется из кадастровой стоимости и площади участка, а также функционального назначения планируемого объекта», – пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Ознакомиться с лотовой документацией и подробными характеристиками объектов можно будет на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».
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