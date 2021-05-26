Город продаст 27 нежилых помещений под коммерческие цели - вице-мэр Ефимов

«Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству», – сообщил Ефимов.

Покупателями данного имущества могут быть физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25%.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что больше всего объектов представлено на юго-западе столицы — шесть. Пять помещений продается на юге, по три — на севере, северо-востоке и на юго-востоке Москвы, по два — на западе и востоке, и по одному объекту выставлено на северо-западе, в центре и в Зеленограде.

Самый крупный объект площадью 1723,8 квадратного метра продается в Мещанском районе Москвы в пешей доступности от станций метро «Рижская» и «Проспект Мира». В составе единого лота в здании продаются помещения, расположенные в подвале, на первом, втором и третьем этажах с начальной ценой в 94,5 миллиона рублей.

По всем объектам ведется заявочная кампания, продажа помещений состоится в электронной форме. Все лоты доступны для просмотра в онлайн-режиме с помощью функции «360». Ознакомиться с документацией и характеристиками других объектов, предлагаемых на продажу, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».

