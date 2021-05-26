Город продаст 27 нежилых помещений под коммерческие цели - вице-мэр Ефимов
В Москве на продажу через публичное предложение представлено 27 нежилых помещений свободного назначения под коммерческие цели. Площадь объектов составляет от 43,4 до 1723,8 квадратного метра. Предприниматели смогут приобрести помещения на электронных торгах со снижением цены до 50%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в первом квартале 2021 года город реализовал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тысяч квадратных метров.
«Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству», – сообщил Ефимов.
Покупателями данного имущества могут быть физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25%.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что больше всего объектов представлено на юго-западе столицы — шесть. Пять помещений продается на юге, по три — на севере, северо-востоке и на юго-востоке Москвы, по два — на западе и востоке, и по одному объекту выставлено на северо-западе, в центре и в Зеленограде.
Самый крупный объект площадью 1723,8 квадратного метра продается в Мещанском районе Москвы в пешей доступности от станций метро «Рижская» и «Проспект Мира». В составе единого лота в здании продаются помещения, расположенные в подвале, на первом, втором и третьем этажах с начальной ценой в 94,5 миллиона рублей.
По всем объектам ведется заявочная кампания, продажа помещений состоится в электронной форме. Все лоты доступны для просмотра в онлайн-режиме с помощью функции «360». Ознакомиться с документацией и характеристиками других объектов, предлагаемых на продажу, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».
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