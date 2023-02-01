Заммэра Ефимов: Москва выставит на торги 150 участков под бизнес и ИЖС

Российская столица в течение года выставит на торги порядка 150 участков земли под строительство коммерческих и жилых объектов. Планы озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Причём, по его словам, более половины из представленных лотов будут предложены москвичам для возведения частных домов. Остальные подойдут для строительства офисов, торговых, спортивных, промышленных и общественных объектов. В 2022 году город реализовал компаниям и гражданам в собственность и аренду 100 земельных участков.

Участки от города сохраняют стабильный спрос среди жителей и инвесторов. Бизнесу предлагаются площадки для создания коммерческой, жилой и другой недвижимости.

«Из всех арендованных и купленных в 2022 году земельных участков 26 договоров аренды заключены представителями бизнеса для строительства торговых, бытовых и спортивных объектов, а также многофункциональных комплексов и производств. Для индивидуального жилищного строительства жители Москвы взяли в аренду или купили 74 участка», – рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для представителей малого бизнеса и самозанятых организуются специализированные аукционы по участкам земли до 1500 квадратных метров под строительство зданий.

