Вице-мэр Ефимов: участок в Северном районе реорганизуют по программе КРТ
Участок площадью больше пяти гектаров, расположенный на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
«Появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек. Объем инвестиций в проект оценивается в 12,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – более чем в 940 миллионов рублей», – сказал Ефимов.
Земельный участок сейчас занимает недостроенный инженерный центр, который должны были ввести в строй еще в 2013 году. Реорганизовать территорию смогут собственники земли, городской оператор или инвестор. Столичные власти готовы в двух последних случаях компенсировать новым собственникам размер рыночной стоимости земли и имеющихся на ней строений.
На участке, как рассказал, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, могут построить больше 146 тысяч квадратных метров недвижимости, из них почти половина может относиться к объектам научно-производственного значения.
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