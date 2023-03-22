Вице-мэр Ефимов: Рост ВРП Москвы в 2021 году стал рекордным за последние 15 лет

Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы в 2021 году вырос на 10,7% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом и составил 24,5 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, такие темпы роста экономики столицы были зафиксированы в 2006 году. В 2021 году все отрасли экономики Москвы продемонстрировали положительную динамику, обусловленную наращиванием производства товаров и услуг.



Отмечается, что столица является лидером России по объёму экономики, создавая пятую часть суммарного валового регионального продукта всей страны и больше 16% совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) России.



Большую роль в развитии столичной экономики сыграла обрабатывающая промышленность, продемонстрировав рост добавленной стоимости на 13,5%. Также в списке лидеров по темпу роста присутствуют сферы культуры, спорта, досуга, аренды и лизинга, а также гостиничный бизнес и общепит. Отрасли ИТ, связи и финансов также продолжают развиваться, наращивая свою добавленную стоимость.



По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, добавленная стоимость отрасли административных и сопутствующих услуг увеличилась на треть. Положительная динамика также наблюдается в отрасли транспортировки и хранения благодаря росту популярности онлайн-торговли и услуг доставки.



Добавляется, что результаты расчетов ВРП всех регионов России за 2021 год опубликовал Росстат.

