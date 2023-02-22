Вице-мэр Ефимов: Производство колбасных изделий в Москве за год увеличилось на 9%

Около 300 тысяч тонн колбасных изделий выпустили компании Москвы, работающие в сфере мясной продукции в 2022 году. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.



По его словам, это более чем на 9% превышает показатели 2021 года.



«Сегодня в столице в этой отросли действуют 20 крупных предприятий, на которых работают около 14 тысяч человек», – отметил вице-мэр.



Среди мясоперерабатывающих производств и такие гиганты как Черкизовский, Дымовский и Царицынский заводы.



«Сегодня эти предприятия имеют статус промышленного комплекса, который дает дополнительные налоговые льготы», - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



Он привел в пример Черкизовский завод, который благодаря сэкономленным средствам модернизировал имеющиеся и запустил новые мощности.



По словам Овчинского, в результате был расширен ассортимент продукции и увеличен объем производства.

