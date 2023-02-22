Вице-мэр Ефимов: Производство колбасных изделий в Москве за год увеличилось на 9%
Около 300 тысяч тонн колбасных изделий выпустили компании Москвы, работающие в сфере мясной продукции в 2022 году. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.
По его словам, это более чем на 9% превышает показатели 2021 года.
«Сегодня в столице в этой отросли действуют 20 крупных предприятий, на которых работают около 14 тысяч человек», – отметил вице-мэр.
Среди мясоперерабатывающих производств и такие гиганты как Черкизовский, Дымовский и Царицынский заводы.
«Сегодня эти предприятия имеют статус промышленного комплекса, который дает дополнительные налоговые льготы», - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он привел в пример Черкизовский завод, который благодаря сэкономленным средствам модернизировал имеющиеся и запустил новые мощности.
По словам Овчинского, в результате был расширен ассортимент продукции и увеличен объем производства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 277 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+13 994 / сут.
- МЧС: В ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара из-за атаки хакеров
- Медведев сравнил послание Путина и «проповедь» Байдена
- Пригожин оценил назначение родственницы Порошенко руководителем петербургского «Манежа»
- В МККК призвали Москву и Киев обеспечить доступ ко всем военнопленным
- В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров
- СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций
- Марочко сообщил, что ВСУ используют промзоны Артемовска для укрытия вооружения
- Захарова: Зеленский сравнил свой режим с фашистским
- Марочко рассказал об отражении контратаки ВСУ на краснолиманском направлении
- Песков заявил, что Путин и Байден еще не пользовались горячей линией связи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru