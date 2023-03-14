Московские цветочные магазины 8 марта увеличили оборот в 13 раз
В Международный женский день 8 марта в Москве было продано 124 тысячи букетов цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его данным, выручка цветочных магазинов составила в этот день 413 млн рублей, что в 13 раз больше оборота обычной февральской среды.
«По сравнению с 8 марта 2022 года оборот столичных флористов увеличился на 22%, средний чек возрос на 12% – до 3341 рубля», – добавил Ефимов.
Москвичи также подарили женщинам больше ювелирных изделий, но выбирали бюджетные варианты. Выручка ювелиров 8 марта увеличилась в три раза и составила 640 млн рублей, при этом средний чек сократился почти в два раза – до 7 тыс. рублей.
Как отмечает столичный Департамент экономической политики и развития, похожая история была в праздники с парфюмерией и косметикой. Магазины увеличили выручку в два раза, до 1,3 млрд рублей, при этом средний чек составил 3 тыс. рублей, снизившись на 20%.
А вот на сладостях для женщин мужчины решили не экономить. Средний чек увеличился на 6%, а оборот кондитерских магазинов - на 17% по сравнению с 8 марта 2022 года. Всего на шоколад и конфеты москвичи потратили в этот день 17 млн рублей.
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