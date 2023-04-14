Конкурс лучших практик наставничества впервые проведут в Москве
Вице-мэр Владимир Ефимов заявил, что стартовала заявочная кампания на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023».
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул важность наставничества. По его словам, наставники помогают компаниям лучше организовывать управление, внедрять методы бережливого производства, а также рационально использовать имеющиеся мощности. А конкурс поможет поощрить достижения и талант наставников, будет способствовать дальнейшему распространению их опыта.
«Участники представят свои лучшие наработки в области подготовки кадров на предприятии, а опыт победителей мы смело сможем тиражировать на московских предприятиях», - сказал он.
Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Организаторы разработали для участников пять номинаций: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».
Работы будут приниматься до 5 июня. Имена победителей и церемония награждения состоится в июле. Финалисты московского конкурса затем смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Песков: Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
- В Китае пообещали не поставлять России оружие и товары двойного назначения
- В Кремле назвали проверку на ТФ России обычной практикой для оценки боеготовности
- В Кремле не озвучили точных сроков проведения «прямой линии» с Путиным
- Эмиратский банк ENBD начнет блокировать инвестиционные счета россиян
- Польский премьер допустил многолетнее продолжение конфликта на Украине
- В Белоруссии заявили о разрушении структуры международной военной безопасности
- СМИ: В России подорожала крупная бытовая техника
- Орбан назвал Украину «экономически несуществующей» страной
- «Авито» анонсировала уход гендиректора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru