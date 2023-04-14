Конкурс лучших практик наставничества впервые проведут в Москве

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул важность наставничества. По его словам, наставники помогают компаниям лучше организовывать управление, внедрять методы бережливого производства, а также рационально использовать имеющиеся мощности. А конкурс поможет поощрить достижения и талант наставников, будет способствовать дальнейшему распространению их опыта.

«Участники представят свои лучшие наработки в области подготовки кадров на предприятии, а опыт победителей мы смело сможем тиражировать на московских предприятиях», - сказал он.

Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Организаторы разработали для участников пять номинаций: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Работы будут приниматься до 5 июня. Имена победителей и церемония награждения состоится в июле. Финалисты московского конкурса затем смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

