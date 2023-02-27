Ефимов: Производство электронных компонентов и печатных плат в Москве выросло более чем на 25%

Столичные предприятия увеличили на почти 28% выпуск элементов электронной аппаратуры и печатных плат по итогам прошлого года. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в столичной сфере микроэлектроники задействовано 48 компаний, в которых работают свыше 10 тысяч человек.

«Созданные ими технологии стали неотъемлемой частью работы ряда отраслей – промышленности, транспорта, связи», – отметил вице-мэр.

Он рассказал, что объем отгруженных электронных компонентов и печатных плат в прошлом году увеличился почти на 30% по сравнению с 2021 годом, а в денежном выражении превысил 40 миллиардов рублей.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в основном компании, специализирующиеся на выпуске продукции в сфере микроэлектроники, сосредоточены в Зеленограде, так как там размещены лидеры отрасли, а также четыре площадки особой экономической зоны Москвы.

Более 30 компаний приобрели статус резидента ОЭЗ, благодаря чему, они имеют значительные налоговые льготы. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Кроме того, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов.

