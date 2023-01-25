Ефимов: Инвестор отреставрирует усадьбу в Сеченовском переулке

В Москве инвестор отреставрирует Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке по соглашению программы «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здание было внесено в реестр объектов культурного наследия в 2022 году, договор аренды заключен с победителем на 49 лет – на площадь в 369, 8 квадратного метра.

«Инвестор должен в течение пяти лет восстановить объект, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год», - объяснил Ефимов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман заявил, что после реставрации инвестор решит, как использовать помещения.

