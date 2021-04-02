Экспорт пластиковых изделий из Москвы вырос, несмотря на пандемию

В основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, прочие изделия из пластмасс, в том числе, одежду, аксессуары, канцелярские и школьные принадлежности, а также трубы, фитинги и шланги, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров:

«Также в 2020 году московские компании экспортировали строительные изделия из пластика, предметы домашнего быта, самоклеящуюся плёнку. Самый значительный рост среди пластиковых товаров показали покрытия для пола, стен и потолков - 36,9%, однослойные пленки и листы, а также сантехника – 28,1% и 28% соответственно».

Помимо стран ближнего зарубежья, важными рынками сбыта остаются также страны Евросоюза. Как уточнила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова, их доля в столичном экспорте товаров из пластика составляет около 13%, а в денежном выражении – превышают 25 млн долларов США.

«В прошлом году Австрия закупила у Москвы пластиковых товаров на сумму 2,37 млн долларов США. Экспорт в Латвию и Литву составил 2,20 и 1,79 млн долларов США соответственно, а во Францию достиг значения 1,88 млн долларов США, показав почти трёхкратный рост по сравнению с 2019 годом. Также столичный экспорт пластиковых товаров в Бельгию увеличился в 13 раз и составил 1,66 млн долларов США, а в Италию – 1,44 млн долларов США», - раскрыла статистику госпожа Шувалова.

