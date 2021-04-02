Экспорт пластиковых изделий из Москвы вырос, несмотря на пандемию
По итогам 2020 года экспорт пластиковых товаров из Москвы вырос на 4,5% и составил почти 199 миллионов долларов США. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. При этом доля столицы в общероссийских поставках товаров из пластика за рубеж составила 15,7%.
«В 2020 году московские товары из пластика импортировали 114 стран. Ключевым направлением стали государства ближнего зарубежья, основная доля экспорта пришлась на Белоруссию и Казахстан. Каждая из них импортировала таких товаров из Москвы на сумму более 60 млн долларов США. Кроме того, в прошлом году российская столица возобновила экспорт пластиковых товаров в Тунис, Палестину, Новую Зеландию, Албанию и Камбоджу», - рассказал заместитель мэра.
В основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, прочие изделия из пластмасс, в том числе, одежду, аксессуары, канцелярские и школьные принадлежности, а также трубы, фитинги и шланги, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров:
«Также в 2020 году московские компании экспортировали строительные изделия из пластика, предметы домашнего быта, самоклеящуюся плёнку. Самый значительный рост среди пластиковых товаров показали покрытия для пола, стен и потолков - 36,9%, однослойные пленки и листы, а также сантехника – 28,1% и 28% соответственно».
Помимо стран ближнего зарубежья, важными рынками сбыта остаются также страны Евросоюза. Как уточнила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова, их доля в столичном экспорте товаров из пластика составляет около 13%, а в денежном выражении – превышают 25 млн долларов США.
«В прошлом году Австрия закупила у Москвы пластиковых товаров на сумму 2,37 млн долларов США. Экспорт в Латвию и Литву составил 2,20 и 1,79 млн долларов США соответственно, а во Францию достиг значения 1,88 млн долларов США, показав почти трёхкратный рост по сравнению с 2019 годом. Также столичный экспорт пластиковых товаров в Бельгию увеличился в 13 раз и составил 1,66 млн долларов США, а в Италию – 1,44 млн долларов США», - раскрыла статистику госпожа Шувалова.
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