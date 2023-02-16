Эксперты: Зеленый коридор ускорит строительство и развитие промышленности
Правительство Москвы создаст зеленый коридор для реализации проектов строительства и реконструкции промышленных объектов. Решение относится к объектам площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграмм-канале. По его словам, зеленый коридор для таких проектов призван вдвое сократить срок административных процедур.
Это касается в том числе сроков проведения предварительного согласования предоставления земельного участка, процедур подписания, присвоения учетного номера и направления на рассмотрение в Росреестр проекта договора аренды земельного участка и прочих процедур.
Благодаря созданию зеленого коридора для реализации проектов реконструкции или строительства в промышленных зонах позволит значительно упростить и ускорить работы, которые неотъемлемо связаны с многочисленными административными процедурами, считает член комитета МТПП по предпринимательству в сфере проектирования, архитектуры и строительства, управляющий партнер группы компаний Art Building Group Павел Авдеев.
«Данная инициатива позволит увеличить объем сдачи квадратных метров жилья в перспективе 1,5–2 лет и положительно повлияет на благоустройство и инфраструктуру города», - отметил член МТПП.
По словам генерального директора АО «МЭЛ» Руслана Родикова, снижение сроков административных процедур даст более широкую возможность к развитию и строительству промышленных объектов в Москве.
Всего город использует свыше 20 инструментов поддержки промышленным предприятиям, включая помощь в подборе площадки под размещение производства, финансировании, поиске альтернативных поставщиков, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С весны 2022 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов город предлагает инвесторам землю по льготной ставке один рубль в год. Этой мерой поддержки воспользовались уже 13 инвесторов. В результате в столице появятся новые производства в различных отраслях промышленности – от пищевой до строительной, а также будет создано более трех тысяч рабочих мест», – отметил заммэра.
Зеленый коридор поможет реализации ключевых проектов новой индустриализации Москвы и создаст производства, обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры, говорится на сайте mos.ru.
В 2023 году в Москве планируется построить и реконструировать 25 производственных объектов. В их числе пять масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест.
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