Эксперты: Столичная программа создания мест приложения труда позволит инвесторам проще входить в процесс

Правительство столицы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда четырем строительным проектам. Соответствующие распоряжения подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, инвесторы создадут 3,5 тысячи рабочих мест, построив два торговых центра на Элеваторной улице и Очаковском шоссе. Также инвесторы возведут многофункциональный центр в селе Остафьево и офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском рядом с деревней Захарково. Отмечается, что общая площадь объектов составит порядка 55 тысяч «квадратов», а инвестиции в реализацию проектов будут свыше семи млрд рублей.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, московская программа создания мест приложения труда создана, чтобы стимулировать комплексную застройку новых районов. По его словам, инвесторам выдается льгота в виде снижения платежей в столичный бюджет за изменение вида разрешенного использования земельных участков при реализации собственных проектов.

При этом Ефимов отметил, что в текущем году для привлечения большего числа девелоперов была расширена программа, благодаря чему получить льготу теперь можно и при строительстве логистических комплексов.

«Также при сокращении сроков строительства размер льготы может быть увеличен на 5–10%», – указал заммэра.

В свою очередь председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк отметила, что возможность изменения назначения земельного участка зачастую играет решающее значение для проекта. По ее словам, благодаря новым мерам поддержки, инвесторам будет намного проще входить в процесс.

Со своей стороны, директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников подчеркнул, что группа компаний активно участвует в программе создания мест приложения труда. Так, ГК ФСК привлекает инвестиции бизнеса, в следствие чего создаются промышленные, коммерческие и социальные объекты, а также открываются новые рабочие места.

