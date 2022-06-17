Эксперты: Статус промкомплекса дает предприятиям Москвы новые возможности для роста

«Москабельмет», производитель кабельно-проводниковой продукции, получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Об этом говорится в распоряжении мэра столицы Сергея Собянина. Ставка налога на прибыль для этого одного из старейших московских заводов будет снижена до 13,5 процента (стандартная ставка составляет 17 процентов).

«Предприятия со статусом промышленного комплекса играют важную роль в обеспечении жителей столицы товарами первой необходимости –продовольственной и непродовольственной продукцией. За счет региональных налоговых льгот производители могут направлять дополнительные средства на расширение и модернизацию производства», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, за пять лет промкомплексы вложили более 46 миллиардов рублей в свое развитие.



Статус промышленного комплекса даст «Москабельмету» дополнительные возможности для роста, что сегодня крайне важно для экономики города, считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич.



«Москабельмет» - член Московской торгово-промышленной палаты и выступает одним из флагманов промышленного сектора Москвы. Особенно приятно, что предприятие активно и успешно применяет на своем производстве передовые инновационные технологии и современные системы управления. Продукция завода обеспечивает огромное количество других отечественных компаний кабельно-проводниковой продукцией, что фактически причисляет его к лидерам деловой экосистемы Москвы», - отметил он.



Эксперты считают, что льготы промышленного комплекса, как и преференции технопарков, индустриальных парков и ОЭЗ помогут создать промышленный каркас, который позволит выходить с продукцией на внутренний рынок с более дешёвой продукцией благодаря сугубо внутренней логистике, а в будущем и на восточный рынок.



«Несмотря на возникшие сложности во взаимоотношениях с иностранными поставщиками, российские кабельные заводы имеют возможность выстроить производство продукта так, чтобы полностью удовлетворить запросы внутреннего рынка. В целом отечественные мощности по производству кабельно-проводниковой продукции превышают внутренний спрос, однако в горизонте планирования ближайших лет, в связи с необходимостью перевода экспорта на восточное направление, а также на торговлю с иными «дружественными странами», иметь разнообразную продукцию в достаточном объёме позволит нам найти новую нишу для заработка», - полагает член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.



Получивший в феврале этого года статус промышленного комплекса Щербинский лифтостроительный завод смог, в частности расширить свои производственные мощности.



«Наш завод воспользовался мерами экономической поддержки правительства Москвы, предложенными департаментом инвестиционной и промышленной политики. В феврале этого года предприятию подтвердили статус промышленного комплекса, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку. Помимо этого, были одобрены субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по кредиту на капитальные затраты. Эта поддержка является важным механизмом, способствующим реализации планов предприятия по расширению производственных мощностей», - рассказал генеральный директор предприятия Антон Артемьев.



«Москабельмет» специализируется на выпуске широкой номенклатуры кабелей для передачи электроэнергии, электротехнической промышленности и связи. В 2021 году на предприятии произвели 27 тысяч километров силового и оптического кабеля и девять тысяч тонн обмоточных проводов и медного проката.

