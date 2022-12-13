Эксперты: Программа стимулирования создания мест приложения труда дает городу гармоничное развитие

Правительство Москвы одобрило планы строительства семи объектов разного назначения, проекты будут реализованы за счет частных инвестиций по столичной программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что объекты образования возведут в районах Южнопортовый и Филевский Парк, они будут рассчитаны на 575 школьников и 275 дошкольников. Офисные центры в поселении Внуковском появятся около деревень Пыхтино и Ликовой, а в районе Раменки — на проспекте Вернадского. Кроме того, промышленные комплексы в Зеленограде будут располагаться в Проектируемом проезде № 5500.

Так, общая площадь будущих объектов составит 154,4 тысячи «квадратов», с их помощью создадут порядка 15,5 тысячи рабочих мест. Подчеркивается, что инвестиции в реализацию проектов превысят 15 млрд рублей.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с 2020 года столица подписала с инвесторами 27 соглашений о строительстве объектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, в рамках которых инвесторы построят 63 объекта, где будет создано более 35,5 тысячи новых рабочих мест. Он указал, что программа крайне востребована девелоперами и действует уже почти три года.

В свою очередь вице-президент МТПП Сурен Варданян рассказал, что одобренный столичным правительством пакет планов строительства семи объектов различного назначения – это одна из важнейших позиций, которые город декларирует девелоперам с целью обеспечения гармоничного развития города. По его словам, уже более десяти лет проекты жилищного строительства реализуются только в привязке к созданию социальной и рабочей инфраструктуры.

Со своей стороны, член отделения московской «Деловой России», основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов подчеркнул, что Москва динамично развивается, стимулируя реализацию проектов по созданию мест приложения труда, причем не только в центре, что очень важно для гармоничного развития города. Он добавил, что новые офисные центры, промкомплексы и социальные образовательные объекты – это не только новые рабочие места, но и дополнительные налоги.

Программу стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы утвердило в 2019 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, строящим, в частности, промышленные и офисные объекты, объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения.

