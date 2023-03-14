Эксперты: Проект «Открой#Моспром» имеет важное просветительское значение

На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 миллионов человек за последние пять лет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, например, в проекте «Открой#Моспром», где жители столицы знакомятся с работой и историей промышленности, в прошлом году было проведено 800 туров, что в четыре раза превышает показатели 2021 года.

Для студентов есть отдельное направление под названием «МОСПРОМ STUDWEEK», благодаря которому около 200 молодых специалистов нашли работу или прошли практику на ведущих предприятиях столицы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов также отметил ежегодный рост аудитории к проекту. По его словам, организаторы регулярно его совершенствуют и предлагают различные форматы взаимодействия, в том числе концерты и спектакли.

Москвовед, ведущий видеоблога «Moscowwalks» Александр Усольцев назвал этот проект замечательным, отметив, что его не смогла приостановить даже пандемия. Главной причиной успеха данного проекта Усольцев назвал яркие экскурсии, которые вызывают «живейший интерес у любознательного человека».

Директор по работе с госорганами АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» Илья Федоров отметил, что завод «Экопласт» не первый год принимает участие в проекте. По его словам, за это время предприятие посетили москвичи самых разных возрастов – от студентов до пенсионеров. Он также отметил, что проект имеет важное просветительское значение, так как жители Москвы могут воочию убедиться, что столица уделяет большое значение экологии, в частности собираемые электроотходы не едут на полигоны и свалки, а перерабатываются на профильных высокотехнологичных инновационных заводах.





«Открой#Моспром» объединяет больше 110 московских фабрик и заводов. Это предприятия с вековой историей: к примеру, косметическая фабрика "Свобода" и фабрики холдинга «Объединенные кондитеры». Есть и более молодые: производитель очков «Айкрафт», фабрика шоколадных конфет «Френчкисс» и поставщик готовых модулей для квартир «МонАрх».

