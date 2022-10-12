Эксперты: Проект бюджета Москвы на 3 года отображает стабильность экономической ситуации

Правительство Москвы одобрило законопроект о бюджете на 2023 год. Формирование проекта бюджета осуществлялось исходя из ожидаемых итогов исполнения бюджета 2022 года и прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года.

В частности бюджет развития составит почти 1,7 триллиона рублей, это порядка 40% всех расходов. Также на фоне санкционного давления одним из приоритетов бюджета на ближайшие три года является финансовая поддержка московского бизнеса.

Эксперты отмечают, что такая политика является дальновидной и в перспективе позволит городу получить дополнительные доходы.

Так, вице-президент МТПП Сурен Варданян отметил, что проект нового бюджета свидетельствует о стабильности экономической политики: инвестиционный и социальный характер бюджета остается неизменным, несмотря на турбулентность экономической ситуации.

«Радует, что и в нынешних сложных условиях бюджет продолжает рассчитываться, исходя из экономического роста, – почти 6% в 2023 году и в 2024-2025 – до 8%. Остаются неизменными и акценты адресной инвестиционной программы. В ней вновь предусмотрен, скажем, процесс реорганизации бывших промзон. И, конечно, значительное внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры и социальных объектов», - рассказал он. Эксперт также отметил, что значительное внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры и социальных объектов, что, с одной стороны, подтверждает социальную ориентацию бюджета столицы, а с другой стороны свидетельствует, что город продолжает развиваться в рамках концепции «город, удобный для жизни», включающей в себя разветвленную инфраструктуру, достойные условия работы и проживания, развитие индустрии гостеприимства.

Со своей стороны, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов подчеркнул, что последние десять лет власти Москвы активно вкладываются в инфраструктуру города и поддерживают бизнес, что свидетельствует о выверенности курса и преемственности бюджета города на долгосрочный период и, соответственно, его программности, социальности и инвестиционности.

«Очень важно, что очередной проект трехлетнего бюджета продолжает традиции грамотной политики поддержки малого и среднего бизнеса. Открывается большое количество инновационных предприятий, создаются условия для работы начинающих предпринимателей по самых разным направлениям. Это даёт возможность создавать новые рабочие места, соответственно, растёт налоговая база и доходы бюджета города», - подчеркнул эксперт.

