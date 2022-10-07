Эксперты поддержали идею отложить выплаты по кредитам для мобилизованных предпринимателей

Минэкономики подготовило изменения для выполнения субъектами МСП условий предоставления грантов, льготных кредитов и микрозаймов, выплаты по ним для мобилизованных собственников малого и среднего бизнеса предлагается остановить до возвращения к нормальной жизни. Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сектор малого и среднего бизнеса имеет для города большое значение – в столице в нем занято более трех миллионов человек.

«За последние полгода мы приняли широкий набор инструментов поддержки этой отрасли. Среди них льготные кредиты, гранты, субсидии и многое другое. Меры востребованы у предпринимателей. Льготные кредиты на сумму около 85 миллиардов рублей уже получили почти 7,5 тысячи организаций МСП», - рассказал он.

Предложение поддержала и член совета МРО «Деловая Россия», председатель Комитета по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения, генеральный директор ООО «Региональная юридическая компания Наталья Демченко.

«Это правильная мера поддержки для МСП, так как пакет Минэкономики может снять наиболее распространенные вопросы о влиянии мобилизации на обязательства собственников малых и средних компаний, в которых власти до сих пор видят источник будущего развития привлекательной инвестиционной и предпринимательской среды в РФ, а не мобилизационный ресурс», - отметила она.

Со своей стороны, президент МТПП Владимир Платонов назвал предложенную меру Минэкономики примером «взвешенного государственного подхода исполнительной власти в условиях мобилизационного периода».

«Я убежден, что для предпринимателей необходимо исключить риск попадания в число недобросовестных заемщиков или налогонеплательщиков из-за честного исполнения конституционного долга по защите родины», - добавил он.

По мнению экспертов, подобное решение не просто окажет поддержку бизнесу в непростой ситуации, но и не допустит тяжелых социально-экономических последствий. Основатель сервиса “ЯЗАНЯТ”, член совета Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Павел Зюков отметил, что это также позволит сохранить рабочие места.

«Это позволит сохранить предприятия, рабочие места. Господдержка позволит отчасти стабилизировать ситуацию в МСП и не допустить тяжелых социально-экономических последствий в случае невозможности своевременного исполнения обязательств предпринимателями в связи с мобилизацией», - подчеркнул Зюков.

