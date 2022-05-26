Эксперты оценили увеличение льготы для инвесторов, создающих рабочие места в более короткие сроки

Правительство Москвы увеличило объем льгот для инвесторов, строящих различные объекты в столице и создающих рабочие места. Введение данной меры позволит обеспечить сбалансированную застройку промзон и новых территорий.

Гендиректор «ТПУ "Некрасовка"» Андрей Кисель подчеркнул, что предоставляемые городом меры поддержки важны для отрасли.

«Такая помощь позволит нам снизить платежи и оптимизировать финансовые потоки по проектам. Самое главное – достигнуть сокращения сроков. Мы со своей стороны предпринимаем все усилия для этого», - отметил он.

Независимый экономист Андрей Бархота считает, что новая инициатива столичного правительства дополнит ранее предпринятые меры поддержки московских предпринимателей, в том числе и программу льготного кредитования.

«Дополнительные льготы для организаций, которые занимаются строительством и созданием новых рабочих мест в Москве повысят доступность земельных участков и скорость постройки новых объектов. Комплекс льгот ориентирован, в том числе и на перечень инвесторов, которые привлечены к развитию транспортных и логистических услуг», - рассказал он.

По его словам, предлагаемые льготы позволят не только снизить финансовую нагрузку на предпринимателей Москвы, но и обеспечить условия для освоения новых проектов.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников также подчеркнул, что изменения позитивны. «Они увеличивают льготы, расширяют функционал мест приложения труда, а также мотивируют застройщиков завершать проект досрочно. Для потребителя это тоже плюс, так как гарантирует завершение проекта в срок», - добавил он.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Теперь инвесторы смогут взять на себя обязательства построить объект, создающий рабочие места, в более короткие сроки и при этом получить больший объем льгот. Дополнительно на пять процентов уменьшатся платежи при сокращении срока строительства от шести месяцев до года. Если же срок реализации проекта сократится более чем на год, платежи уменьшатся на 10 процентов.

Вице-мэр Владимир Ефимов ранее сообщал, что город предоставил столичным застройщикам поддержку более чем на 9 миллиардов рублей. С момента утверждения набора антикризисных мер, направленных на поддержку столичных застройщиков и стабилизацию их финансового положения, девелоперы получили помощь на сумму 9,37 миллиарда рублей.

"Мы стремимся снизить финансовую нагрузку на застройщиков, реализующих важные градостроительные проекты в столице. Для этого в городе действует набор антикризисных мер, разработанных совместно с представителями бизнеса. Арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, могут на полгода получить беспроцентную отсрочку арендных платежей за второй квартал 2022 года, а собственники – на тот же срок перенести платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли. Кроме того, в 2023 году ряду девелоперов не станут повышать ставки аренды участков в рамках прогрессирующей шкалы. Таким образом, менее чем за два месяца город предоставил помощь почти на 9,4 миллиарда рублей по 227 обращениям застройщиков. При этом некоторые представители бизнеса обращались сразу за несколькими мерами поддержки", - подчеркнул он.

