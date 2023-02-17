Эксперты: Москва стала центром высокотехнологичных производств

Количество промышленных площадок в Москве выросло до 3,5 тысяч, при этом каждое третье столичное предприятие является высокотехнологичным, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, мощность производств удалось нарастить за счет благоприятного инвестиционного климата и инструментов поддержки бизнеса.

«Сегодня в столице функционирует уже свыше 3,5 тысячи современных промплощадок, пятая часть из них приходится на крупные и средние заводы. В будущем высокие темпы роста будут поддержаны за счет новых городских проектов, а также увеличения количества высокотехнологичных направлений обрабатывающей промышленности Москвы», – сказал Ефимов.

Со своей стороны, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян указал на эффективность курса столичных властей на поддержку высокотехнологичных производств.

«В основном в Москве развиваются именно сложные производства, которые нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Столица этим отличается от многих других территорий, поскольку количество людей с высшим образованием здесь составляет более 50%. Тем самым, в городе сконцентрированы производства, требующие компетенций, знаний, высокой адаптированности и понимания современного рынка», - отметил Варданян.

По его словам, программа создания разноуровневых промышленных площадок позволяет развиваться и малым, и средним, и крупным предприятиям.

«Этих площадок различного статуса в Москве более 3,5 тысяч – от технопарков до промышленных территорий. Это позволяет не только обеспечить занятость населения города, но и позволяет Москве удерживать лидирующие позиции в несырьевом направлении экспорта промышленной продукции», - подчеркнул вице-президент МТПП.

Варданян констатировал, что Москва сегодня является центром высокотехнологичных и производств, лидируя в многочисленных рейтингах.

