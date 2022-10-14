Эксперты: Московская практика заключения офсетных контрактов доказывает их востребованность

Практика заключения офсетных контрактов хорошо зарекомендовала себя как инструмент индустриального и инвестиционного развития. Об этом заявил независимый экономист Андрей Бархота. По его словам, офсетный контракт гарантирует инвесторам и бизнесу сбыт продукции, а региону поставки необходимой продукции и услуг по предсказуемым ценам, а также стабильность на рынке труда.

Правительство Москвы 14 октября приняло решение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для городских медучреждений. В распоряжении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, отмечается, что победитель конкурса обязуется в течение трех лет организовать в столице производство медицинской мебели с общим объемом инвестиций не менее 250 миллионов рублей. Город, со своей стороны, гарантирует приобретение 80 позиций мебели на сумму не менее 5,1 миллиарда рублей в течение 10 лет.

Как отметил Бархота, первые офсетные контракты, заключённые правительством Москвы, показывают их востребованность для индустрий с постоянным и высоким уровнем спроса. По мнению эксперта, значение снижения стоимостного уровня офсетного контракта трудно переоценить.

«Это позволит внедрить новый механизм в контрактные отношения с предприятиями других отраслей, в том числе высокотехнологичных, связанных с импортозамещением. Успешный опыт применения офсетных контрактов в Москве способен положить начало межотраслевой кооперации на межрегиональном уровне с привлечением широкого пула инвесторов», - отметил экономист.

Как напомнил заммэра Москвы по вопросам экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, при заключении офсетных контрактов город выбирает наиболее востребованную продукцию. Если производство стратегически важно, то Москва готова заключить офсет сроком до 10 лет и гарантировать долгосрочные закупки.

«Заключенные сегодня контракты уже позволили сэкономить бюджетные средства: среднее снижение цены закупки по итогам конкурсов составило 20 процентов – это порядка 18 миллиардов рублей. В этом году для поддержки инвестиционной активности было принято решение заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства», – сообщил Ефимов.

Ранее город заключил пять офсетных контрактов на 72,7 миллиарда рублей: четыре договора на создание производства медицинских изделий и лекарств и один на строительство завода детского питания.

Как отмечает официальный сайт мэра Москвы, в настоящее время в эксплуатацию уже введены три новых завода, которые поставляют продукцию для городских нужд. С 1 июля минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов был снижен с одного миллиарда до 100 миллионов рублей.

