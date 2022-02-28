Эксперт заверил в устойчивости российской экономики

Растущее санкционное давление на Россию не сможет сломить экономику Москву и России в целом, заявил президент МТПП Владимир Платонов.

«Наша страна живет в режиме западных санкций уже многие годы (всего уже применялось около 130 различных санкций), и наша экономика от этого не рушится, даже несмотря на давнее уверение одного из американских президентов, что она «разорвана в клочья». Наоборот, режим западных санкций неоднократно давал стимулы для импортозамещения и быстрого развития некоторых отраслей – стоит вспомнить, например, фермерство или внутренний туризм», - отметил он.

Владимир Платонов добавил, что экономическая и финансовая политика Москвы и России в целом способна адекватно реагировать на самые серьезные вызовы и поддерживать бизнес. По его словам, это особенно явно продемонстрировала двухлетняя пандемия COVID-19.

«Экономика Москвы уже не раз показала свою устойчивость в кризисные периоды. Напомню, что всего два года назад многие эксперты предсказывали гибель отечественному предпринимательству и среднему классу вообще. Однако была принята серия точечных выверенных решений со стороны города и государства, в результате московский бизнес практически по всем отраслям показал возврат на допандемийные показатели», - подчеркнул он.

Также президент МТПП выразил уверенность, что сейчас не стоит поддаваться паническим настроениям, а вместо этого необходимо совместно вырабатывать пути преодоления кризиса.

