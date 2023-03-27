Эксперт: Столичная программа МПТ стала эффективным инструментом поддержания инвестиционного цикла

В программу стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) включили три новых объекта в ТиНАО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Инвесторы построят школу-детский сад и деловой центр в деревне Румянцево, торговый центр в поселении Марушкинское. Новые проекты дадут Новой Москве больше 1600 рабочих мест.

«Реализация программы МПТ направлена на решение проблемы маятниковой миграции, снижение трафика и разгрузку общественного транспорта. Для этого Москва привлекает инвесторов, чтобы они создавали новые рабочие места, а взамен город предоставляет им льготу при изменении вида разрешенного использования земельных участков для строительства жилья. Важно, что при рассмотрении инвестпроектов проводится анализ обеспеченности рабочими местами тех районов, где девелоперы предлагают создавать места приложения труда», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Территория Новой Москвы за последние годы интенсивно развивается благодаря транспортному и жилищному строительству. Программа МПТ стала дополнительным привлекательным фактором для инвесторов, отметил независимый экономист Андрей Бархота.

«Экономика, инфраструктура и социальная сфера Новой Москвы развивается опережающими темпами в последние годы. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержания инвестиционного цикла стала столичная программа мест приложения труда, позволяющая привлекать частные инвестиции в строительство городских социальных и инфраструктурных объектов с выгодной для инвесторов и значительным приростом вновь созданных рабочих мест», - считает Бархота.

Появление новой инфраструктуры в ТиНАО открывает жителям возможность работать рядом с домом.

«В 2016 году, когда мы приступили к строительству жилого комплекса «Рассказово» в ТиНАО, со стороны покупателей были опасения относительно развития инфраструктуры. Сейчас всем очевиден потенциал этого района. Потому что здесь не просто появляется образовательная инфраструктура, а она действительно становится лучшей. Новые детские сады и школы – это современные проекты, построенные в соответствии с актуальными требованиями к дошкольному и школьному образованию», - отметила коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова.

По мнению председателя комитета по строительству МГО «ОПОРА РОССИИ» Олега Филиппова, программа города по стимулированию создания мест приложения труда соответствует требованиям времени, особенно в части поднятия общеобразовательного и культурного уровня подрастающего поколения. «Она, безусловно, окажет положительное влияние и на экономику города, и на благосостояние (увеличение мест приложения труда) и культурный уровень жителей. При этом частные инвестиции очень своевременны и создают положительный инвестиционный климат, благожелательный для инфраструктурных инвестиций в объекты города. Считаю важным также обратить внимание на создание объектов среднего технического и высшего инженерного образования. Это позволит создать еще больший кумулятивный эффект от реализации данной программы», - сказал Филиппов.

По словам заммэра Ефимова, город уже заключил соглашения с инвесторами по 80 объектам, где появится 57 тысяч рабочих мест.

