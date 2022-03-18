Эксперт: Китай продолжит деловое сотрудничество и политическую дружбу с Россией

Профессор факультета по вопросам международных исследований, заместитель декана факультета глобального управления Народного университета Китая Цуй Шоуцзюнь объяснил, что в Пекине понимают сложные исторические предпосылки и причины российско-украинской проблемы.

«Китай — большая страна, которая проводит независимую внешнюю политику и не откажется от собственных внешнеполитических принципов под дипломатическим давлением США. В вопросе китайско-российского стратегического сотрудничества Китай не изменит своей последовательной дружественной позиции по отношению к России», - заявил Цуй Шоуцзюнь.

Он также сообщил, что Пекин будет использовать политические, экономические и финансовые средства для хеджирования и противодействия односторонним действиям и политике сдерживания США в отношении Китая.

«Перспективы развития китайско-российского делового сотрудничества и политической дружбы не изменятся. Китай и международное сообщество должны вместе искать политическое решение конфликта между Россией и Украиной», - заверил он.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более чем на треть относительно 2020 года и достиг почти $64,5 млрд.

«Китай входит в число основных торговых партнеров России. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 миллиарда долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6 процента», - заявил вице-мэр.

