Эксперт: Китай продолжит деловое сотрудничество и политическую дружбу с Россией
Профессор факультета по вопросам международных исследований, заместитель декана факультета глобального управления Народного университета Китая Цуй Шоуцзюнь объяснил, что в Пекине понимают сложные исторические предпосылки и причины российско-украинской проблемы.
«Китай — большая страна, которая проводит независимую внешнюю политику и не откажется от собственных внешнеполитических принципов под дипломатическим давлением США. В вопросе китайско-российского стратегического сотрудничества Китай не изменит своей последовательной дружественной позиции по отношению к России», - заявил Цуй Шоуцзюнь.
Он также сообщил, что Пекин будет использовать политические, экономические и финансовые средства для хеджирования и противодействия односторонним действиям и политике сдерживания США в отношении Китая.
«Перспективы развития китайско-российского делового сотрудничества и политической дружбы не изменятся. Китай и международное сообщество должны вместе искать политическое решение конфликта между Россией и Украиной», - заверил он.
Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более чем на треть относительно 2020 года и достиг почти $64,5 млрд.
«Китай входит в число основных торговых партнеров России. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 миллиарда долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6 процента», - заявил вице-мэр.
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