Экономисты отметили эффективность мониторинга самовольных строений в Москве

В Москве продолжится постоянный мониторинг территории для выявления и ликвидации самовольных построек. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что такие строения портят архитектурный облик города и могут быть опасны для жизни горожан, так как возведены они без соблюдения строительных норм и правил. Так, с 2011 по 2017 год в Москве ликвидировали большую часть незаконных объектов, которые появились в предыдущие десятилетия.

Подчеркивается, что в борьбе с незаконными постройками специалистам помогают высокотехнологичные инструменты и методы контроля, в том числе квадрокоптеры и искусственный интеллект. Кроме того, до 80% возросла доля дистанционно выявленных объектов, когда инспектору совсем не потребовалось их посещать.

Как сообщил заммэра Москвы по опросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для мониторинга территории столицы и недопущения нелегальных построек на сегодняшний день применяются инновационные технологии и беспилотные летательные аппараты.

«В течение этого года порядка 30 квадрокпотеров Госинспекции по недвижимости продолжат регулярно совершать облеты над территорией Москвы», - сказал заммэра.

В свою очередь независимый экономист Андрей Бархота рассказал, что эффективность работы по ликвидации самовольных строений в последние годы возросла, благодаря широкому использованию дистанционных средств мониторинга. По его словам, оперативная ликвидация незаконных строений позволяет освободить дополнительные площади для строительства объектов городской инфраструктуры.

Со своей стороны, кандидат экономических наук, доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко добавила, что грамотно примененный дистанционный метод отслеживания позволяет сэкономить на выезде инспекторов. Также она подчеркнула, что на освобождаемых территориях появляются такие общественно значимые пространства, как зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

