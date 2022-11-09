Ефимов: Заводы по производству кормов для животных и стройматериалов построят в Москве

Московские власти без проведения аукциона сдадут в аренду инвесторам две площади для строительства заводов по выпуску кормов для животных и стройматериалов. Таким образом будут реализованы масштабные инвестиционные проекты. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь сдаваемых в аренду участков составит 7,8 га. В возводимые объекты будет вложено около 2,5 млрд рублей. Благодаря открытию двух заводов в Москве появится более четырехсот свободных мест.

На строительство завода по изготовлению стройматериалов в рамках программы импортозамещения, который расположится в ТиНАО, будет потрачено 900 млн рублей. Новое предприятие сможет обеспечить работой 70 москвичей. Здесь ежегодно будет выпускаться до полутора тысяч квадратных метров стеклопакетов и фасадных систем для инновационных модулей сверхкрупного размера, применяемых при строительстве недвижимости. Сейчас аналогичная продукция производится на экспериментальном предприятии компании, также построенном в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

Завод по производству кормов для домашних питомцев откроется в районе Южное Бутово (ЮЗАО). Будущее предприятие даст работу примерно 350 столичным жителям. На реализацию проекта потратят около 1,5 млрд рублей. Предполагается, что завод сможет выпускать до 10 млн тонн сухого корма для рыб, собак и кошек каждый год. По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компания-инвестор специализируется на консервировании и переработке мяса для животных.

Министр московского правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что решения о выделении земельных участков под строительство были приняты в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы. По его словам, договор с арендаторами будет заключен на пять лет, за это время строительство должно быть завершено.

