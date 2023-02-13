Ефимов: инвестора для участка бывшей промзоны «Южное Очаково» определят на аукционе
Все заинтересованные лица и организации могут до 23 марта подать заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Южное Очаково» на юго-западе столицы. Победитель сможет построить там предприятия или здания для размещения офисов компаний и учреждений. Об это сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, аукцион пройдет 3 апреля.
«Ожидаемые доходы столичного бюджета после реализации проекта оценивается почти в миллиард рублей», – подчеркнул вице-мэр.
По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, общий объем строительства в рамках проекта составит более 188 тысяч квадратных метров.
Он также отметил, что на этом участке будет построен логистический центр, а также магазины и кафе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- Директор Пушкинского музея Марина Лошак покидает свой пост
- Марочко заявил о новой тактике российской армии в Донбассе
- США усилили слежку за воздушным пространством после инцидента с китайским аэростатом
- Минобороны Польши: Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада
- Актер Александр Филиппенко покинул Россию
- СМИ: В России предложили разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями
- Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,6
- СМИ: Читатели Daily Mail назвали неизбежным поражение Украины
- «Атрибут патриотизма»: в Госдуме предложили ввести значки на школьную форму
- Марочко рассказал о неудачных попытках ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru