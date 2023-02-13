Ефимов: инвестора для участка бывшей промзоны «Южное Очаково» определят на аукционе

Все заинтересованные лица и организации могут до 23 марта подать заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Южное Очаково» на юго-западе столицы. Победитель сможет построить там предприятия или здания для размещения офисов компаний и учреждений. Об это сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, аукцион пройдет 3 апреля.

«Ожидаемые доходы столичного бюджета после реализации проекта оценивается почти в миллиард рублей», – подчеркнул вице-мэр.

По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, общий объем строительства в рамках проекта составит более 188 тысяч квадратных метров.

Он также отметил, что на этом участке будет построен логистический центр, а также магазины и кафе.

