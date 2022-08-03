Ефимов: За поддержкой на Инвестпортал обращались более 12,5 тысяч раз

За первые полгода 2022 года предприниматели Москвы более 5,4 тысяч раз воспользовались навигатором мер поддержки на столичном Инвестиционном портале – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Ресурс позволяет бизнесу выбрать федеральные и региональные виды помощи на основе заданных параметров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В целом с момента запуска в 2021 году к ресурсу обратились уже 12,5 тысячи раз», – отметил вице-мэр.

По его словам, среди мер, представленных в навигаторе, – налоговые льготы, субсидии и гранты.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, пользователям навигатора доступен полный список мер поддержки с их краткими характеристиками, активные ссылки для подробного ознакомления с условиями получения преференций, а также нормативные правовые акты, которыми они утверждены.

«На данный момент на столичном Инвестпортале можно получить информацию о 158 преференциях для предпринимателей. Так, в этом году в навигатор добавили 39 антикризисных мер поддержки бизнеса, запущенных правительством Москвы», – пояснил Овчинский.

После подбора подходящих мер поддержки пользователь может подать онлайн-заявку на их получение. Также есть возможность перейти на сайты других ведомств, которые предоставляют различные виды помощи.

Всего на Инвестиционном портале Москвы доступно 30 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение предпринимательской деятельности. На сайте также легко найти подробности о реализуемых в столице проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах.

