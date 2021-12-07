Ефимов: Выручка резидентов технополиса «Москва» за девять месяцев достигла почти 20 млрд рублей

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» выручили от продажи своей продукции 19,6 млрд рублей за первые три квартала 2021 года, что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это на 12 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда общая выручка составила 17,5 миллиарда рублей, и на 40 процентов выше показателя за три квартала допандемийного 2019 года, составлявшего порядка 14 миллиардов рублей», - отметил заммэра.

По его словам, резиденты принесли в бюджеты разных уровней почти четыре миллиарда рублей за девять месяцев 2021 года, что на 38,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Так, продажи продукции кластера микроэлектроники обеспечили наибольшую долю в выручке и принесли более 9,5 млрд рублей.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, лидерами также являются представители кластеров высокотехнологичных производств, медицинского оборудования и информационно-коммуникационных технологий.

«Всего за время работы в ОЭЗ Москвы резиденты обеспечили более 125 миллиардов рублей выручки от продажи товаров, работ и услуг», – подчеркнул Прохоров.

Таким образом, за первые три квартала 2021 года суммарный объем произведенной продукции составил более 16,5 млрд рублей и на 33% превысил прошлогодний показатель.

«Увеличение по сравнению с тем же периодом 2019 года составило более 65 процентов. За все время работы на территории ОЭЗ резиденты произвели продукции почти на 110 миллиардов рублей и создали порядка восьми тысяч рабочих мест», – заключил гендиректор технополиса «Москва».

На площадках технополиса «Москва» работают порядка 200 компаний, 88 из которых имеют статус резидентов ОЭЗ.

