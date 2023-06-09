Ефимов: Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла почти на 65% в 2022 году

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» продали товары на общую сумму 58,1 млрд рублей в 2022 году, что на 64,8% больше, чем в 2021 году (35,3 млрд рублей). Наибольшую выручку получили организации фармацевтической отрасли, а также компании, связанные с телекоммуникациями и микроэлектроникой. Всего за время работы резидентов ОЭЗ их выручка составила порядка 200 млрд рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее успешными оказались производители электронных компонентов «Микрон», НПЦ «Элвис» и «Ангстрем». Прирост выручки на 64,8% обусловлен государственной поддержкой отрасли микроэлектроники и активным импортозамещением в ней, пояснил Ефимов.

Также в прошлом году на 27,8% увеличился объем производства печатных плат и электронных компонентов, а из 48 предприятий, составляющих отрасль радиоэлектроники Москвы, 32 — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва»

Отмечается, что существенный прирост показала отрасль ИТ и телекома. Значительно увеличился спрос на отечественные программные решения и продукты, особенно это касается госсектора.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, 13 резидентов ИТ-кластера ОЭЗ столицы активно инвестируют развитие своего производства, что положительно влияет на экономические показатели компаний. В частности, один из изготовителей телекоммуникационного оборудования, предприятие «Бифорком Тек», втрое нарастил площадь предприятия на площадке «Печатники». Так, в апреле текущего года компания открыла 3400 «квадратов» дополнительных площадей, на которых продолжается разработка ПО и изготовление различных средств связи. Отмечается, что свыше 70% продукции завода покупают клиенты из Москвы.

Кроме того, развитию резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» помогают льготы и преференции, которые компании получают вместе со статусом резидента, а также развитая инфраструктура и удобная логистика.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что в 2022 году резиденты ОЭЗ направили в федеральный и городской бюджеты 4,5 млрд рублей налоговых отчислений. Вместе с тем благодаря получаемым льготам они сэкономили порядка 1,9 млрд рублей. Эти деньги предприятия направили на покупку оборудования, развитие и научно-технические разработки, добавил Дегтев.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении 10 лет могут не платить налоги на землю, имущество и транспорт, а налог на прибыль для них составляет лишь 2%. Также компании получают особые условия для приобретения земли: они платят аренду в размере 2% от кадастровой стоимости участка с последующим понижением ставки. После окончания строительства и сдачи завода в эксплуатацию резиденты получают возможность выкупа земельного участка за 1% от его кадастровой стоимости.

