Ефимов: Выручка компаний технополиса «Москва» за 2021 год выросла на треть
Компании-резиденты особой экономической зоны «Технополис “Москва”» за 2021 год на треть увеличили свою выручку, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем выручки резидентов особой экономической зоны за 2021 год составил 34,3 миллиарда рублей», ̶ отметил он.
В технополиса «Москва» работают почти 90 компаний. Лидерами по росту выручки в прошедшем году стали предприятия микроэлектроники, среди которых статус резидента имеют 32 производителя.
Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, На долю предприятий кластера микроэлектроники в 2021 году пришлась почти половина общей выручки ̶ более 15 миллиардов рублей.
«Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования и информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно выручили около 14 миллиардов рублей за свою продукцию», ̶ рассказал он.
В свою очередь, гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев назвал ключевые преимущества ОЭЗ для компаний. Среди них удобная инфраструктура, логистика и преференции статуса резидента. По его словам,
С января 2021 года по февраль 2022 года такой статус получили 15 компаний, и они «уже заявили о 5,5 миллиарда рублей выручки».
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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