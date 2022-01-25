Ефимов: В Зеленограде появится первый экологичный промышленно-строительный комплекс

Город предоставит инвестору около 17 га земли для строительства промышленно-строительного комплекса в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект в Восточно-Коммунальной зоне Зеленограда был одобрен на Градостроительно-земельной комиссии Москвы в конце 2021 года.

«Комплекс займет 80 тысяч квадратных метров. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов – домов на колесах. В городе будет создано 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 миллиарда рублей», – отметил Владимир Ефимов.

Отмечается, что здесь будут также расположены экологичные предприятия, выпускающие отделочные материалы под натуральный камень, керамические изделия, архитектурный бетон и кирпич, светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля, различные элементы благоустройства, а также сантехнические модули для жилых домов.

Механизм МаИП начал работать в 2015 году. Инвестором проекта в Зеленограде стала ООО «СЗ ФСК Север» - дочернее предприятие строительной компании ГК ФСК. Глава компании Владимир Воронин подчеркнул, что в рамках комплекса будет создано модернизированное производство и дополнительные высокооплачиваемые рабочие места.

ГК ФСК уже заключила с Москвой два соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в ноябре 2021 года.

«В рамках первого инвестор построит деловой центр площадью 56 тысяч квадратных метров на северо-западе города. Инвестиции в строительство составят 7,4 млрд рублей. В рамках второго в Молжаниновском районе на севере Москвы возведут промышленный технопарк площадью 20,7 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект превысят один млрд рублей», – рассказал глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Отмечается, что эти проекты дадут городу более двух тысяч рабочих мест.

