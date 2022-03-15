Ефимов: В комплексное развитие трех участков бывшей промзоны Алабушево в Зеленограде вложат 26 млрд рублей

Благодаря программе «Индустриальные кварталы» в Зеленограде появится около семи тысяч рабочих мест, сообщил своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин. Предусмотрено комплексное развитие трех участков бывшей промышленной зоны «Алабушево».

Как уточнил заместитель мэра Владимир Ефимов, общая площадь комплексного развития трех территорий бывшей промзоны составит десять гектаров. Отмечается, что там планируется возвести более 310 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Объем инвестиций в реализацию проектов составит 26 миллиардов рублей, а поступления в городской бюджет – более 2,4 миллиарда рублей в год», - сообщил Ефимов.

По его словам, участки, которые попадут под редевелопмент, расположены рядом с особой экономической зоной «Технополис "Москва"». Сейчас там находятся преимущественно склады и автосервисы.

Представители Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы рассказали, что общая площадь новых высокотехнологичных предприятий составит около 65 тысяч квадратных метров. Проект также предусматривает строительство более чем 245 тысяч квадратных метров зданий общественно-делового назначения. Там будут возведены спортивные объекты, банки, магазины.

Программа «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Комплексное развитие территорий бывших промзон столицы позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

