Ефимов: В январе в Москве было выдано более тысячи льготных ипотек

В январе 2022 года в столице было выдано более одной тысячи льготных ипотек общим объемом 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы в Правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам. На ее долю приходится 24,8% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 514,7 миллиардов рублей», — подчеркнул Ефимов.

Отмечается, что в январе 2022 года управлением Росреестра по Москве было зарегистрировано более 8 тысяч 350 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 40,4% больше показателей прошлого года за аналогичный период.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в столице продолжает наблюдаться активная динамика по оформлению ипотечных квартир даже несмотря на рост банковских ставок.

«Значительную роль играет программа льготного кредитования по полученным ранее одобрениям. К тому же, все больше семей с детьми используют сниженную ставку по ипотеке», - добавил он.

Согласно данным федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, в 2021 году в России зарегистрировано почти четыре миллиона ипотечных договоров, что на 9,5% больше, чем в 2020.

Ранее замруководителя Росреестра Елена Мартынова заявила, что на рост популярности ипотечных кредитов в России повлиял проект «Электронная регистрация ипотеки за 24 часа», который в 2021 году был распространен на все субъекты страны.

