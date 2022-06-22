Ефимов: В технополисе «Москва» начнут выпускать препараты для клеточной терапии

В особой экономической зоне «Технополис “Москва”» осенью 2022 года начнут производить препараты для клеточной терапии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

«Резидент особой экономической зоны столицы – производитель препаратов для клеточной терапии завершил строительство своего завода и готовится к осени начать серийное производство. В его планах выпускать до 70 тысяч единиц продукции в год для клиник, ожоговых центров и центров медицины катастроф. Объем инвестиций в проект уже достиг 240 миллионов рублей», – рассказал он.

По его словам, новые биомедицинские клеточные продукты применяются в лечении длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подтвердил, что строительные работы на заводе уже завершены, на нем будет работать 50 человек.

Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев отметил, что компания «Акрус БиоМед» является резидентом особой экономической зоны с 2019 года.

«Инфраструктурные и логистические условия площадки столичной ОЭЗ в Печатниках подтолкнули резидента выбрать для создания своего завода участок площадью более 820 квадратных метров именно здесь», - сказал он.

По заявлениям компании, на ее универсальном оборудовании станет возможным контрактное производство не только биомедицинских клеточных продуктов, но и их компонентов.

