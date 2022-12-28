Ефимов: в Сосенском реорганизуют неэффективно используемый участок по программе КРТ

Земельный участок в поселении Сосенское (НАО Москвы) будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий. Данный проект размещен на официальном портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, площадь реорганизуемого участка составляет 3,5 га. Он находится между улицами Эдварда Грига и Александры Монаховой и неподалеку от метро «Коммунарка». Здесь возведут общественно-деловые объекты, работу получат 300 москвичей. На реализацию проекта потратят 2 млрд рублей. Ожидается, что в московский бюджет ежегодно будет поступать 99 млн рублей.

Сейчас участок занимают стоянка спецтехники и склады.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках реализации проекта возведут 19,5 тысяч «квадратов» недвижимости. По его словам, здесь построят ТРК, ателье, парикмахерскую, магазины и технопарк. Объекты расположатся рядом с будущими жилыми домами.

