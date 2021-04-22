Ефимов: В Некрасовке еще 1693 квартиры построили для очередников и детей-сирот

Почти 1,7 тысячи новых квартир в столичном районе Некрасовка будут использованы для улучшения жилищных условий москвичей-очередников и обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники Департамента городского имущества, казенного предприятия «Управление гражданского строительства» и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам», — сообщил заместитель мэра.

По его словам, принято уже более трети всего жилья, полностью это работа завершится к июню. Граждане, состоящие на жилищном учете, а также дети-сироты получат полностью готовые к проживанию квартиры: с обоями, ламинатом, плиткой и всем необходимым с точки зрения сантехники. Рядом расположено метро «Некрасовка», а также Зенинский парк и река Пехорка.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что информация о квартирах направляется москвичам сразу после всех необходимых проверок, граждане должны одобрить предложенный вариант, после чего будет оформлен соответствующий договор.

На данный момент столица является национальным лидером по обеспечению жильем детей-сирот. За последние десять лет город предоставил им 6285 благоустроенных квартир. В 2021 году жилье получат не мене 900 детей-сирот, проживающих в столице и достигших совершеннолетия. Очереди и задолженности города перед этой категорией москвичей нет. Вся работа ведется в плановом режиме.

