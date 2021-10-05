Ефимов: в нацпроект по повышению производительности труда включат 563 московских предприятия
В рамках нацпроекта «Производительностью труда и поддержка занятости» более 550 московских предприятий поучаствуют в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике «бережливого производства», заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«К 2024 году проект охватит 563 предприятия. На них создадут условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции», - уточнил Ефимов.
Нацпроект призван обеспечить ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год.
«При этом адресная поддержка будет распространяться на базовые несырьевые отрасли, а именно на обрабатывающее производство и сельское хозяйство, транспорт и строительство», добавил глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.
Нацпроект «Производительность труда» реализуется в России с 2018 года, на середину 2021 года участниками проекта стали около 2800 предприятий. Количество участников национального проекта продолжает расти и в 2024 году может превысить 5000 предприятий.
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