Ефимов: в Москве впервые передали участок под производство за один рубль в год
Инженерный корпус площадью 10 тысяч квадратных метров для научно-производственного предприятия появится в столичном районе Нагатино-Садовники. Это первый участок, переданный промышленному предприятию по льготной ставке в реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В городе оперативно принят целый комплекс мер, направленный на сохранение действующих инвестиционных проектов и стимулирование появления новых. Среди них – предоставление промышленным предприятиям земельных участков в аренду за один рубль в год», - рассказал он.
По словам вице-мэра, в рамках работы инженерного корпуса будут созданы 460 рабочих мест. Предприятие займется разработками и производством электронных компонентов, в том числе для автомобильной промышленности.
Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, землю передадут инвестору без торгов. Всего только за прошлый год власти одобрили 16 таких проектов: по новой программе в столице построят новые мясоперерабатывающие предприятия, завод музыкальных инструментов, производство мебели, технопарки и другие объекты.
В числе новых льгот, предоставляемых инвесторам властями Москвы при возведении объектов нежилого назначения – возможность компенсировать часть процентных ставок по кредитам. На эти цели выделено 10 миллиардов рублей, напоминает мэрия.
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