Ефимов: В Москве установлен рекорд по ипотечным сделкам с начала года
В марте и первом квартале 2022 года в Москве льготных ипотечных кредитов было выдано общим объемом 6,1 миллиарда рублей, что в два раза больше показателей февраля. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Это рекордные показатели. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше полутриллиона рублей», - добавил он.
По данным Управления Росреестра, в марте 2022 года в Москве был зарегистрирован 12 тысяч 341 договор ипотечного жилищного кредитования, что почти на 14% больше, чем в феврале. В первом квартале текущего года ведомством также были зарегистрированы 31 тысяча 532 договора с привлечением кредитных средств, что на 18,8% больше, чем в марте 2021 года.
«Пересмотр условий льготной программы в марте не повлиял на решение москвичей приобретать квартиры в кредит и в новостройках, и на вторичном рынке», - отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
По его словам, по отношению к февралю число ипотечных сделок увеличилось на 14%. При этом результат текущего года в 1,2 раза превзошел показатели первых кварталов предыдущих трех лет.
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