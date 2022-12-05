Ефимов: В Москве расширили список некапитальных объектов для арендаторов земли
Правительство Москвы расширило список некапитальных объектов, которые арендаторы смогут размещать на городской земле, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В него вошли бытовые городки, офисы продаж и быстровозводимые складские помещения. Устанавливать эти сооружения разрешено застройщикам. Первые два вида объектов могут находиться на смежных земельных участках или на территориях, расположенных в непосредственной близости от стройки», – рассказал он.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что город уже согласовал размещение двух бытовых городков и одного офиса продаж на двух земельных участках, расположенных на улицах Демьяна Бедного и Автозаводской. Он также добавил, что складские помещения нельзя будет возводить на участках, которые преобразуются по прорамме комплексного развития территорий.
Так, в 2019 году арендаторы получили право устанавливать на участках по упрощенной схеме контрольно-пропускные и охранные пункты, заборы, шлагбаумы, малые архитектурные формы, в прошлом году к этому списку добавились спортивные сооружения.
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