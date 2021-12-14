Ефимов: В Москве расширили программу создания мест приложения труда

Правительство Москвы расширило программу создания мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за счет этой меры застройщики смогут увеличить льготы и привлекать недостроенные объекты к экономическому обороту.

«Москва заключила уже 13 соглашений по программе мест приложения труда. Благодаря этому в городе будет построено более 780 тысяч квадратных метров недвижимости и создано почти 22 тысячи рабочих мест», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что участники программы получат от столичного правительства льготы на 33,3 миллиарда рублей.

Ефимов отметил, что теперь в льготы будет включен первый платеж за ВРИ. Сейчас он должен быть оплачен в течение 30 дней. После изменения программы, срок оплаты первого платежа составит 90 дней. По словам заммэра Москвы, корректировка периода оплаты позволит рассмотреть проект по созданию МПТ и принять решение о его реализации еще до того, как будет внесена первая сумма по ВРИ.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров сообщил, что еще одно изменение в программе затронет недостроенные объекты.

«Теперь статус инвестпроекта по созданию МПТ смогут получить застройщики, которые оформили регистрацию прав на такие объекты до 1 декабря 2019 года», - отметил он.

По его словам, в таком случае льгота будет рассчитана с учетом строительной готовности объектов, что поможет решить проблему долгостроя.

Программа создания МПТ стартовала в Москве в прошлом году. С помощью нее возможно привлечение бизнеса к строительству социальных, коммерческих и промышленных объектов, а также создание новых рабочих мест за пределами ТТК и МКАД.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
ТЕГИ:Экономика Москвы
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