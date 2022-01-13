Ефимов: В Москве появится 8 соцобъектов по программе создания мест труда

Инвесторы вложат более 16 млрд рублей в строительство восьми объектов образования и промышленного парка в Москве, взамен правительство города предоставит им льготы на переоформление земли под строительство многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.



«Правительство Москвы подписало два соглашения о создании мест приложения труда с АО «СЗ «Зеленоградский» и ООО «СЗ «Перспективные инвестиции», входящими в группу ПИК», - отметил Ефимов.



По его словам, объекты образования по городской программе девелоперы возведут в Новомосковском, Западном и Северном округах Москвы. Технологический промышленный парк будет располагаться в поселении Краснопахорское. Заммэра подчеркнул, что общая площадь объектов составит почти 200 тысяч «квадратов».



Так, специализированный застройщик «Зеленоградский» построит четыре школы и четыре детских сада. Их общая площадь составит более 121 тысячи квадратных метров. В будущем здесь смогут работать более 750 человек.



В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что инвестор вложит в проект более 10 млрд рублей. По его словам, застройщик получит от города льготу по арендной плате за первый год аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка. Прохоров добавил, что эта территория была предоставлена предпринимателю под строительство жилого комплекса в Зеленограде в реорганизуемой промзоне Центра информатики и электроники (ЦИЭ).

