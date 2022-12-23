Ефимов: В Москве построят 47 объектов образования по программе стимулирования создания рабочих мест
В Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда построят 47 образовательных учреждений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город заключил с девелоперами 10 соглашений о строительстве 47 образовательных учреждений почти во всех районах Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда. В эти объекты будет вложено более 45 миллиардов рублей», - отметил он.
Сообщается, что здания будут введены в эксплуатацию в период с 2023 по 2028 год. Проекты позволят получить более четырех тысяч новых рабочих мест.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о строительстве четырех объектов образования в поселении Рязановском почти на три тысячи детей – инвестор вложит 4,6 миллиарда в проекты, а новые рабочие места получат 405 человек.
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