Ефимов: В Москве почти на 40% выросло производство автокомплектующих
С января по март текущего года выпуск комплектующих для автотранспортных средств в городе увеличился на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил в интервью ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.
«В столичной отрасли автомобилестроения отмечается постепенное восстановление после не простого для этого сектора 2022 года. Так, уже в этом году, за первые четыре месяца, производство комплектующих для автотранспортных средств выросло более чем на треть по сравнению с началом прошлого года», - сказал Ефимов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столичным производителям активно помогает город. В частности, предприятия используют налоговые преференции, им также доступно льготное кредитование.
Уточняется, что в столице работают больше 20 автопроизводителей и предприятий по изготовлению автокомпонентов. На промышленных площадках работает более восьми тысяч человек. Между тем, в Москве активно развивается кластер электромобилестроения, объединивший более 45 компаний-производителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru