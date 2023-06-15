Ефимов: В Москве почти на 40% выросло производство автокомплектующих

С января по март текущего года выпуск комплектующих для автотранспортных средств в городе увеличился на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил в интервью ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

«В столичной отрасли автомобилестроения отмечается постепенное восстановление после не простого для этого сектора 2022 года. Так, уже в этом году, за первые четыре месяца, производство комплектующих для автотранспортных средств выросло более чем на треть по сравнению с началом прошлого года», - сказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столичным производителям активно помогает город. В частности, предприятия используют налоговые преференции, им также доступно льготное кредитование.

Уточняется, что в столице работают больше 20 автопроизводителей и предприятий по изготовлению автокомпонентов. На промышленных площадках работает более восьми тысяч человек. Между тем, в Москве активно развивается кластер электромобилестроения, объединивший более 45 компаний-производителей.