Ефимов: в Москве около 1,2 тысячи московских рестораторов могут получить отсрочки по аренде
Предприятиям общественного питания, арендующим помещения у города Москва, предоставлены отсрочки по арендным платежам за третий квартал, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Мы понимаем, что у отдельных предприятий ситуация сложная, в первую очередь, у ресторанов, не имеющих веранд и не работающих навынос. В Москве уже введены отсрочки до конца года по арендным платежам за третий квартал для предприятий, арендующих помещения у города, и воспользоваться такой возможностью смогут почти 1,2 тысячи рестораторов», - сказал Ефимов.
По его словам, если брать в целом положение по всем сферам экономики Москвы, еженедельный оборот товаров и услуг сопоставим с прогнозами и не вызывает опасений.
Ефимов также напомнил, что мэр Москвы подписал постановление о поощрении предприятий, обеспечивающих вакцинацию работников.
Так, первые 100 организаций и предпринимателей, выполнивших требование о 60-процентной вакцинации работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей.
Кроме того, кафе и рестораны, соблюдающие требования по QR-кодам, получат гранты на компенсацию 100% затрат на коммунальные услуги в третьем квартале 2021 года.
С 28 июня заведения общепита в Москве принимают посетителей только с QR-кодами, которые могут получить полностью вакцинированные, переболевшие COVID-19 за последние 6 месяцев, а также сдавшие отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов.
Летние веранды и сезонные кафе открыты для посещения без QR-кодов до 12 июля.
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