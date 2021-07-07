Ефимов: в Москве около 1,2 тысячи московских рестораторов могут получить отсрочки по аренде

Предприятиям общественного питания, арендующим помещения у города Москва, предоставлены отсрочки по арендным платежам за третий квартал, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы понимаем, что у отдельных предприятий ситуация сложная, в первую очередь, у ресторанов, не имеющих веранд и не работающих навынос. В Москве уже введены отсрочки до конца года по арендным платежам за третий квартал для предприятий, арендующих помещения у города, и воспользоваться такой возможностью смогут почти 1,2 тысячи рестораторов», - сказал Ефимов.

По его словам, если брать в целом положение по всем сферам экономики Москвы, еженедельный оборот товаров и услуг сопоставим с прогнозами и не вызывает опасений.

Ефимов также напомнил, что мэр Москвы подписал постановление о поощрении предприятий, обеспечивающих вакцинацию работников.

Так, первые 100 организаций и предпринимателей, выполнивших требование о 60-процентной вакцинации работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей.

Кроме того, кафе и рестораны, соблюдающие требования по QR-кодам, получат гранты на компенсацию 100% затрат на коммунальные услуги в третьем квартале 2021 года.

С 28 июня заведения общепита в Москве принимают посетителей только с QR-кодами, которые могут получить полностью вакцинированные, переболевшие COVID-19 за последние 6 месяцев, а также сдавшие отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов.

Летние веранды и сезонные кафе открыты для посещения без QR-кодов до 12 июля.

