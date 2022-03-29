Ефимов: В Москве начался прием заявок промпредприятий на уплату процентов по кредитным договорам

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки предприятий обрабатывающей промышленности города на компенсацию процентов по кредитным договорам. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, получить помощь смогут компании, которые зарегистрированы в Москве и работают на территории столицы не менее двух лет. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить Фонду еще 10 млрд рублей для поддержки инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения.

«В условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления важно обеспечить устойчивую работу экономики и ее дальнейшее развитие, сохранить рабочие места и сами предприятия. Для этого мы оперативно дополняем уже существующие меры новыми решениями. Одно из них - компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам», - сказал Ефимов.

Заммэра отметил, что такую преференцию могут получить все предприятия обрабатывающей промышленности города, независимо от вида деятельности. Он подчеркнул, что финансовую поддержку можно получить по действующим кредитным договорам и по новым. Максимальный размер компенсации – 10% годовых, то есть ставка по кредиту для московских промышленников составит 15%.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, как будет работать новая мера поддержки. По его словам, владелец предприятия должен прийти в Фонд с уже заключенным банковским кредитным договором, после чего специалисты вместе с компанией рассчитают сумму компенсации и подпишут контракт об уплате части процентных ставок до конца года.

Овчинский добавил, что ежемесячно на счет предприятий за три дня до списания процентов будет перечисляться необходимая сумма. Для этого предприятию необходимо открыть дополнительный счет в том же банке, где взят кредит.

Подать заявление промышленники могут в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Всю необходимую информацию можно найти на сайте Фонда или уточнить по телефону 8 (495) 777-26-96.

