Две госуслуги в жилищной сфере теперь доступны в электронном виде на официальном портале мэра Москвы.

В частности, речь идет о заключении договоров социального найма жилых помещений и дополнительных соглашений к ним, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Теперь все госуслуги Департамента городского имущества можно получить на mos.ru. Чтобы москвичам было легче ориентироваться в их многообразии, некоторые старые услуги были объединены. Среди них — заключение договоров социального найма жилых помещений и дополнительных соглашений. При этом москвичи, как и ранее, могут получить услугу в центрах “Мои документы”», – сообщил Владимир Ефимов.

Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, эти виды госуслуг востребованы среди москвичей. В прошлом году их получили больше 29 тысяч человек, а с начала этого года – больше 17 тысяч.

«Проследить за ходом ее оказания услуг можно в личном кабинете», – отметил Максим Гаман.

Срок предоставления объединенной государственной услуги составляет 30 рабочих дней, без учета приостановок.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, упрощение получения услуг в жилищной сфере — важная часть системной работы по модернизации и повышению доступности государственных сервисов в Москве.

